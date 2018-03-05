Спортивный календарь с 5 по 11 марта

27 февраля — 6 марта. Международные соревнования Khazar Cup по шахматам. Иран

Звание сильнейшего в нескольких категориях оспаривают более 700 участников. Кыргызстан представляет именитый Ислам Байсынов.

5 марта. Чемпионат Азии по грэпплингу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Не успел отгреметь ЧА по олимпийским видам борьбы, как начинается еще одно континентальное первенство. Кыргызстанцы — явные фавориты. На ЧА-2016 в Астане они завоевали аж 20 медалей.

5-6 марта. Соревнования по мини-футболу. Каракол

Участвуют шесть команд, составленных из футболисток 2001-2002 годов рождения. Мероприятие приурочено ко Дню женского футбола, отмечаемому 7 марта.

5-6 марта. Чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

На чемпионат собрались спортсмены из всех регионов республики. Данный турнир для них один из этапов отбора на III Всемирные игры кочевников.

6 марта. Международные соревнования WEF 49 Global 11 по кулатуу эртаймаш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

За победу борются сильнейшие бойцы-профессионалы Средней Азии, России и Украины. Запланировано 17 поединков, в том числе три за титул чемпиона мира. В одном из них будет защищать свой пояс «волк» Ариет Бекишов.

7 марта. Кубок АФК по футболу. Группа D, первый тур. Ош, стадион имени Ахматбека Суюмбаева

«Алай» (Кыргызстан) — «Алтын Асыр» (Туркменистан).

В 2017-м «Алай» выступил в Кубке АФК крайне слабо. Если в этом году хочет улучшить результаты, надо с первого же тура брать очки.

8-9 марта. Соревнования по футболу. Бишкек

Этот турнир также приурочен ко Дню женского футбола. Участвуют команды из общеобразовательных школ столицы.

9-11 марта. Чемпионат Кыргызстана по пенчак силату. Кара-Балта, спорткомплекс «Манас»

Пенчак силат завоевывает все большую любовь у кыргызстанцев. Цель данного турнира — формирование сборной КР для участия в предстоящих Азиатских играх.