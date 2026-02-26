11:48
Экономика

Разработан налоговый календарь для граждан Кыргызстана: просто о главном

ГУ «Салык Сервис» представил в помощь гражданам Кыргызской Республики удобный и наглядный налоговый календарь, который поможет разобраться, какие налоги необходимо платить любым гражданам, в какие сроки и в каких случаях предусмотрено освобождение от уплаты. Об этом сообщает PR-отдел ГУ «Салык Сервис».

По его данным, даже при общей осведомленности не всегда легко понять, какие именно налоговые обязательства касаются конкретного человека. Новый календарь разработан таким образом, чтобы каждый гражданин мог быстро найти свою категорию и получить четкую информацию о своих налоговых обязанностях.

Как пользоваться налоговым календарем?

Календарь построен по принципу визуальной навигации. Каждая категория граждан обозначена отдельным цветом. Например, работники бюджетной сферы отмечены зеленым квадратом. Чтобы определить свои обязательства, необходимо найти свой цвет и обратить внимание на соответствующие отметки с галочками — они указывают на налоги, подлежащие уплате.

Важно помнить: имущественные налоги уплачиваются только в случае, если вы владеете соответствующим имуществом — складом, гаражом, контейнером, квартирой, жилым домом или земельным участком.

О подаче налоговой декларации

Большинство граждан Кыргызстана освобождены от обязанности подавать налоговую декларацию. Однако в отдельных случаях декларацию необходимо представить. Перечень таких ситуаций также подробно указан в налоговом календаре.

Налоговый календарь — это простой и доступный инструмент, который помогает своевременно выполнять налоговые обязательства и избегать возможных штрафов. Ознакомьтесь с ним, найдите свою категорию и будьте уверены в соблюдении требований налогового законодательства.
