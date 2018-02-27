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Спорт

У кыргызстанок три золотые медали на чемпионате Казахстана по таэквондо

Кыргызстанки выиграли три золотые медали на открытом чемпионате Казахстана по таэквондо ITF. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Виталий Олейниченко).

В.Олейниченко
Фото В.Олейниченко. Команда из Кыргызстана на открытом чемпионате Казахстана по таэквондо ITF

По их словам, соревнования прошли в Алматы с участием бойцов из РК, Узбекистана и КР. «Из-за отсутствия финансирования нашу страну представляли всего три спортсменки — воспитанницы тренеров Назиры Утешевой и Виталия Олейниченко», — отметили в федерации.

В разделе «спарринги» в своих категориях Бактыбек кызы Айжан, Адинай Ромова и Эльзада Матиева завоевали «золото». У Бактыбек кызы Айжан также «серебро» в разделе «тули».
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