В Бишкеке определились сильнейшие таэквондисты города

В Бишкеке накануне определились сильнейшие таэквондисты города. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Федерации таэквондо ITF КР (президент – Олег Лим).

В открытом чемпионате столицы участвовали более 200 спортсменов из Бишкека, Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, а также из Казахстана. В личном зачете абсолютными чемпионами стали Милана Кудайбердиева и Ринат Якубов (воспитанники тренера Юрия Тена).

В командном зачете победил клуб Strong (тренер Юрий Тен), завоевавший 17 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. На втором месте команда Шопокова – восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых наград. Третьей стала команда Иссык-Кульской области – семь золотых, 10 серебряных, восемь бронзовых медалей.