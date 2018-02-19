14:53
0
USD 68.17
EUR 85.45
RUB 1.21
Спорт

В Бишкеке определились сильнейшие таэквондисты города

В Бишкеке накануне определились сильнейшие таэквондисты города. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Федерации таэквондо ITF КР (президент – Олег Лим).

В открытом чемпионате столицы участвовали более 200 спортсменов из Бишкека, Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, а также из Казахстана. В личном зачете абсолютными чемпионами стали Милана Кудайбердиева и Ринат Якубов (воспитанники тренера Юрия Тена).

В командном зачете победил клуб Strong (тренер Юрий Тен), завоевавший 17 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. На втором месте команда Шопокова – восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых наград. Третьей стала команда Иссык-Кульской области – семь золотых, 10 серебряных, восемь бронзовых медалей.
Ссылка:
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанцев 11 медалей на международном турнире по таэквондо
Антонина Шевченко: Приятно вернуться в родной Бишкек!
В Федерации таэквондо ITF назвали лучших спортсменов года
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли два «золота» в Алматы
Кыргызстанцы выиграли семь медалей на международном турнире по таэквондо ITF
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 10 медалей на турнире Grand Prix
Кыргызстану доверили проведение чемпионата Азии по таэквондо ITF
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 28 медалей на Кубке Центральной Азии
Сборная Кыргызстана по таэквондо ITF завоевала 15 медалей на Кубке Азии
Сборная Кыргызстана завоевала 22 медали на чемпионате Азии по таэквондо ITF
Популярные новости
Анджелина Джоли со&nbsp;шваброй. Олимпиада получила новый секс-символ Анджелина Джоли со шваброй. Олимпиада получила новый секс-символ
Сыновей Рамзана Кадырова вызвал на&nbsp;бой 10-летний казахстанец Сыновей Рамзана Кадырова вызвал на бой 10-летний казахстанец
По&nbsp;следам Чой Хон Хи. У&nbsp;Сапара Исакова черный пояс и&nbsp;седьмой дан по&nbsp;таэквондо По следам Чой Хон Хи. У Сапара Исакова черный пояс и седьмой дан по таэквондо
Болельщицы из&nbsp;Северной Кореи стали звездами Олимпиады. Но&nbsp;многих они раздражают Болельщицы из Северной Кореи стали звездами Олимпиады. Но многих они раздражают
Бизнес
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии