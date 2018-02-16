Определились победители первенства Бишкека по боксу

Определились победители первенства Бишкека среди юношей по боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный секретарь состязаний Айнура Сыдыкова.

В турнире участвовали более 140 спортсменов. Одна из целей – подготовка к республиканским и международным состязаниям. Медали разыгрывали в 15 весовых категориях. Чемпионом в весе 42 килограмма стал Эльдияр Темирбеков, 44 кг – Анвар Ходжиев, 46 кг – Нурлис Мелисбеков, 48 кг – Ихтиер Нышанов, 50 кг – Бакай уулу Эмир, 52 кг – Амангелди Омурзаков, 54 кг – Азат Кубатов.