Определились победители первенства Бишкека по боксу

Определились победители первенства Бишкека среди юношей по боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный секретарь состязаний Айнура Сыдыкова.
В турнире участвовали более 140 спортсменов. Одна из целей – подготовка к республиканским и международным состязаниям. Медали разыгрывали в 15 весовых категориях. Чемпионом в весе 42 килограмма стал Эльдияр Темирбеков, 44 кг – Анвар Ходжиев, 46 кг – Нурлис Мелисбеков, 48 кг – Ихтиер Нышанов, 50 кг – Бакай уулу Эмир, 52 кг – Амангелди Омурзаков, 54 кг – Азат Кубатов.
В категории 57 кг первенствовал Сыймык Мерлисов, 60 кг – Сатыбалды уулу Сагын, 63 кг – Токтосун уулу Бакыт, 66 кг – Актан Дуйшоналиев, 70 кг – Канатбек уулу Бекзат, 75 кг – Жанай Жакыпов, 80 кг – Станислав Мишин, свыше 80 кг – Адиль Усенов.