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Спорт

В Бишкеке подвели итоги чемпионата Кыргызстана по легкой атлетике

В Бишкеке подвели итоги чемпионата страны по легкой атлетике. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

За победу боролись 226 спортсменов 2001-2002 годов рождения. Среди юношей на дистанции 60 метров победил Александр Пархоменко, 60 метров с барьерами – Данил Карин, 200 метров – Азиз уулу Чынгыз, 400 метров – Кирилл Еникеев, 800 метров – Денис Власенко, 1500 метров – Мухтар уулу Азамат, 3000 метров – Сагижан Алишбек. В прыжке в длину лучшим стал Артур Байчоров, в прыжке в высоту – Данил Карин, в толкании ядра – Максим Щербаков. 

Среди девушек забег на 60 метров выиграла Ева Кадырова, 60 метров с барьерами – Карина Данилина, 200 метров – Гульдана Досалиева, 400 метров – Татьяна Рыбакова, 800 и 1500 метров – Калил кызы Айнуска. В прыжке в длину чемпионкой стала Сабина Батаджиева, в прыжке в высоту – Ангелина Поцелуева, в толкании ядра – Камила Уланова.
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