Игры исламской солидарности. Легкоатлет из Кыргызстана вышел в финал

Легкоатлет из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков вышел в финал на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отметим, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности.

Нурсултан Кенешбеков выступает в состязаниях по легкой атлетике в беге на 1,5 тысячи метров, где всего заявлены 16 спортсменов.

17 ноября прошли полуфинальные забеги. Нурсултан Кенешбеков бежал в первом туре, где занял 3 место с результатом 4 минуты 0,57 секунды.

Этот результат позволил Нурсултану Кенешбекову выйти в финал, который пройдет 19 ноября.