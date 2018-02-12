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Спорт

У кыргызстанцев 11 медалей на международном турнире по таэквондо

Фото В.Олейниченко. Кыргызстанцы на турнире Taekwondo Winter Fest 2018

Кыргызстанцы завоевали 11 медалей на международном турнире Taekwondo Winter Fest 2018. Об этом сообщил президент Федерации таэквондо ITF КР Виталий Олейниченко.

Состязания прошли в Алматы (Казахстан). КР представляли 11 спортсменов под руководством тренеров Карлыгаш Фаткулиной и Темирлана Тагайбаева. В их активе по три золотые и серебряные и пять бронзовых наград.

Рамиз Дайстроков в различных видах программы выиграл «золото» и две «бронзы». По две награды взяли Кирилл Дрозденко («золото» и «серебро»), Алим Эмиров («серебро» и «бронза») и Улукбек Джандралиев (две «бронзы»). По одной медали завоевали Айназик Абдужаббирова («золото») и Карим Ибрагимов («серебро»). Кирилла Дрозденко также наградили призом за лучшую технику.
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