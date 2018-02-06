22:00
-13
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Спорт

Сборную Кыргызстана разгромили на чемпионате Азии по футзалу

Национальную сборную Кыргызстана сегодня разгромили на чемпионате Азии по футзалу. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

ЧА продолжается в Китайском Тайбэе. В заключительном (третьем) туре группового этапа группы D кыргызстанцы играли с таиландцами. Итоговый счет – 8:1 в пользу сборной Таиланда. В первом тайме она забила три гола, а во втором пять. В составе отечественной сборной отличился Юлдашбай Салимбаев (37-я минута).

По итогам группового этапа у нашей команды 4 очка. На старте ЧА она сыграла вничью с Ливаном, а затем победила Иорданию. Команды Ливана (7 очков) и Таиланда (6) выходят в плей-офф, а сборная КР выбывает из борьбы.
Ссылка:
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь c 5 по 11 февраля
Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Иордании на чемпионате Азии
Сборная Кыргызстана сыграла вничью на старте чемпионата Азии по футзалу
Тренеры сборной Кыргызстана по футзалу поделились ожиданиями от матча с Ливаном
Сборная Кыргызстана занимает 43-е место в мировом рейтинге футзала
Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Таджикистана
Спортивный календарь с 29 января по 4 февраля
Сборная Кыргызстана по футзалу крупно проиграла московскому «Спартаку»
«Алга» выиграла международный турнир по футзалу
Московский «Спартак» сыграет со сборной Кыргызстана по футзалу
Популярные новости
Валентина Шевченко победила бразильянку нокаутом на&nbsp;турнире UFC Валентина Шевченко победила бразильянку нокаутом на турнире UFC
Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на&nbsp;чемпионате по&nbsp;карате в&nbsp;Новосибирске Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на чемпионате по карате в Новосибирске
Чемпион мира по&nbsp;пауэрлифтингу: Когда не&nbsp;жму штангу, занимаюсь виноделием Чемпион мира по пауэрлифтингу: Когда не жму штангу, занимаюсь виноделием
UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко
Бизнес
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00