Сборную Кыргызстана разгромили на чемпионате Азии по футзалу

Национальную сборную Кыргызстана сегодня разгромили на чемпионате Азии по футзалу. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

ЧА продолжается в Китайском Тайбэе. В заключительном (третьем) туре группового этапа группы D кыргызстанцы играли с таиландцами. Итоговый счет – 8:1 в пользу сборной Таиланда. В первом тайме она забила три гола, а во втором пять. В составе отечественной сборной отличился Юлдашбай Салимбаев (37-я минута).

По итогам группового этапа у нашей команды 4 очка. На старте ЧА она сыграла вничью с Ливаном, а затем победила Иорданию. Команды Ливана (7 очков) и Таиланда (6) выходят в плей-офф, а сборная КР выбывает из борьбы.