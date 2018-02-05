В Кыргызстан привезли кубок мира по футболу

Самый престижный футбольный трофей на планете попал в КР в рамках турне, проводимого в преддверии чемпионата мира. Организаторы отметили, что такие турне проводятся с 2006 года. Их цель — со временем посетить более 200 стран — членов ФИФА.

«Надеюсь, сегодня вместе ощутим праздник приближающегося ЧМ, — сказал на презентации кубка чемпион мира-1998 Кристиан Карамбе (Франция). — Я уже бывал в КР. У вас есть талантливые футболисты. Возможно, однажды и ваша страна выиграет этот кубок».

Отметим, из-за тумана рейс с кубком задержался, и презентацию провели не в Бишкеке, а в аэропорту «Манас».