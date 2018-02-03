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Спорт

Известный футбольный тренер из Нидерландов поделился опытом с кыргызстанцами

Известный футбольный тренер из Нидерландов Арно Пайперс поделился опытом с кыргызстанцами.

Пайперс приехал в КР со своим братом, также тренером, по приглашению отечественного профсоюза футболистов в сотрудничестве с клубом «Абдыш-Ата». Тренеру 58 лет. В разные годы возглавлял сборные Казахстана и Эстонии, команды «Астана», «Тараз» (обе из РК), «Флора» (Эстония) и ряд клубов у себя на родине.

sport.delfi.ee
Фото sport.delfi.ee. Тренер Арно Пайперс

Арно Пайперс отметил, что в октябре-ноябре 2017 года Эмиль Кенжисариев и Рустам Джаныбаев из профсоюза футболистов КР попросили его приехать. «На тот момент я не мог, но обещал сделать это в 2018-м, если будет возможность. И вот я здесь. Для меня это шанс повидаться с друзьями и внести вклад в ваш футбол. Меня тепло встретили, работал в дружественной атмосфере, – сказал Арно Пайперс. – С Эмилем мы знакомы с 2006-го. Я тогда тренировал в Казахстане, и он, молодой и талантливый, пришел к нам в команду».

Братья Пайперсы посетили клуб «Абдыш-Ата»: ознакомились с инфраструктурой, провели мастер-класс для футболистов и семинар для тренеров. «Это команда с молодыми игроками и хорошим потенциалом. Она хочет играть в современный футбол, – отметил Арно Пайперс. – Доволен, как мы поработали».

Он добавил, что обсуждал с местными специалистами секреты игры известных клубов «Барселона» и «Манчестер Сити». «Тренеры задавали очень глубокие вопросы. На данный момент у вас не хватает определенного опыта в изучении современного стиля игры», – сказал Арно Пайперс.

«Мы также посетили Федерацию футбола КР. Видно, что ресурсы у нее ограничены, но есть амбиции развивать этот вид спорта. Возможно, в мае вновь приеду сюда и поделюсь знаниями уже не с одним клубом, а со всеми клубами федерации», – добавил он.

Специалист также дал свой прогноз на чемпионат мира, который пройдет в июне-июле в России. По его мнению, в число фаворитов входят сборные Германии и Франции. Могут успешно выступить бразильцы, если извлекут урок из своего выступления на ЧМ-2014, а также аргентинцы и испанцы. «Что касается сборной России, то последние два года она показывала не совсем хорошее качество игры. Если проводишь такое мероприятие, надо к нему готовиться за 8-10 лет до начала», – отметил тренер.
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