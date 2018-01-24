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Спорт

В Кыргызстан привезут кубок чемпионата мира по футболу

В рамках мирового турне кубок чемпионата мира по футболу 5 февраля привезут в Кыргызстан. Об этом сообщили организаторы мероприятия, среди которых Федерация футбола республики.

Мировой тур Кубка FIFA проводится в четвертый раз. Он стартовал в России в сентябре 2017 года и охватит более 50 стран на четырех континентах, преодолев 126 тысяч километров за девять месяцев до начала чемпионата мира-2018.

В Бишкеке кубок пробудет всего несколько часов, после чего улетит в Душанбе.

«В мире спорта нет трофея более желанного и знакового, чем кубок чемпионата мира по футболу, который признается всеми как символ единства», — заявил ранее президент FIFA Джанни Инфантино.

Кубок FIFA присуждается победителям чемпионата. Трофей весом 6 килограммов 142 грамма, выполненный из чистого золота, представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих над собой земной шар. Дизайн разработан в 1974 году. Прикасаться к кубку могут только победители чемпионатов мира по футболу и главы государств.
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