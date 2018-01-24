В Кыргызстан привезут кубок чемпионата мира по футболу

В рамках мирового турне кубок чемпионата мира по футболу 5 февраля привезут в Кыргызстан. Об этом сообщили организаторы мероприятия, среди которых Федерация футбола республики.

Мировой тур Кубка FIFA проводится в четвертый раз. Он стартовал в России в сентябре 2017 года и охватит более 50 стран на четырех континентах, преодолев 126 тысяч километров за девять месяцев до начала чемпионата мира-2018.

В Бишкеке кубок пробудет всего несколько часов, после чего улетит в Душанбе.

«В мире спорта нет трофея более желанного и знакового, чем кубок чемпионата мира по футболу, который признается всеми как символ единства», — заявил ранее президент FIFA Джанни Инфантино.