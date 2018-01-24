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Спорт

Хабиб Нурмагомедов: Лет через 10 у Кыргызстана будет немало бойцов в UFC

Фото ИА «24.kg». Звезда UFC Хабиб Нурмагомедов

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«Лет через 10 у вас будет немало бойцов в UFC», — заявил сегодня на встрече с болельщиками в Бишкеке звезда UFC Хабиб Нурмагомедов.

Он ответил на вопросы аудитории, как попасть в его клуб и есть ли у кыргызстанцев шансы в ближайшие годы пробиться в UFC. «Попасть в наш клуб в Дагестане несложно. Там на сборах в данный момент находятся пять бойцов из Кыргызстана. Самое главное, чтобы у человека было желание, чтобы он сделал первый шаг, связался с нами и приехал. Проблем нет», — отметил Хабиб Нурмагомедов.

«У вас за ММА следят очень много людей. Но на государственном уровне, мне кажется, олимпийским видам спорта вы отдаете большее предпочтение. ММА – неолимпийский вид, но популярен не менее. Думаю, нужно поддержать ММА на олимпийском уровне, и у вас все получится. У нас, например, в Дагестане не сказал бы, что этот вид очень сильно поддерживают. Но сами спортсмены очень стремятся туда с 2000-х годов. У вас это началось на лет 10 позже, чем у нас», — сказал спортсмен.
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