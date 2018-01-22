Проблемы с бананами. Теннисист насмешил зрителей, пытаясь перекусить

Попытка перекусить бананом в перерыве матча Australian Open против француза Жо-Вильфрида Цонги чуть не закончилась провалом для канадского теннисиста Дениса Шаповалова. Кадры опубликовали на официальной странице турнира в Twitter.

На видео спортсмен пытается очистить банан. Однако, не справившись с первым, теннисист берется за второй. И вновь неудача. Расправиться с «соперником» теннисисту удалось только с четвертой попытки.

Неудачи Дениса Шаповалова на этом не закончились: канадец в итоге проиграл матч.