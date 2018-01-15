Кыргызстанка Ксения Палкина заняла второе место на международном турнире по теннису. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Соревнования прошли 8-14 января в городе Анталье (Турция). В одиночном разряде Палкина выбыла из борьбы во втором круге. В парном разряде она выступала в дуэте с турчанкой Ипек Оз. На старте они одолели россиянок Евгению Бурдину и Софью Трещеву – 6:2, 6:2, затем победили Азру Дениз Комлек (Турция) и Екатерину Горгодзе (Грузия) – 6:4, 4:6 (10:5).

В полуфинале Палкина и Оз взяли верх над немками Таисией и Яной Мордергер – 7:5, 2:6 (11:9), а в решающем поединке не справились с Софией Шапатава (Грузия) и Анастасией Васильевой (Украина) – 7:5, 0:6 (11:13).