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Спорт

Ксения Палкина заняла второе место на международном турнире по теннису

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла второе место на международном турнире по теннису. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта. 

Соревнования прошли 8-14 января в городе Анталье (Турция). В одиночном разряде Палкина выбыла из борьбы во втором круге. В парном разряде она выступала в дуэте с турчанкой Ипек Оз. На старте они одолели россиянок Евгению Бурдину и Софью Трещеву – 6:2, 6:2, затем победили Азру Дениз Комлек (Турция) и Екатерину Горгодзе (Грузия) – 6:4, 4:6 (10:5).

В полуфинале Палкина и Оз взяли верх над немками Таисией и Яной Мордергер – 7:5, 2:6 (11:9), а в решающем поединке не справились с Софией Шапатава (Грузия) и Анастасией Васильевой (Украина) – 7:5, 0:6 (11:13).
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