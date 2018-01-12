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Спорт

В Кыргызстане определились чемпионы страны по шахматам

В Кыргызстане определились победители чемпионата страны среди юношей и девушек по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

Турнир проходил 4-12 января в Бишкеке с участием около 540 спортсменов. В программе было девять туров.

В мужской части турнира в категории до 6 лет чемпионом стал Асад Аманов (9 очков), до 8 лет – Султай Чынгыз, до 10 лет – Алихан Алишеров, до 12 лет – Эржан Жакшылыков, до 14 лет – Азиз Дегенбаев (у всех по 8,5 очка). В категории до 16 лет победил Руслан Съездбеков (7,5 очка), до 18 лет – Кайратбек Абылкасымов (6,5 очка).

Среди девочек до 6 лет первенствовала Анандамей Даулет (8 очков), до 8 лет – Айжан Съездбекова (9 очков), до 10 лет – Нуржамал Пазылбекова (8,5 очка). В категории до 12 лет отличилась Арина Асанова (8 очков), до 14 лет – Мирлан кызы Азалия (8,5 очка), до 16 лет – Дария Ли (8 очков), до 18 лет – Шахнази Мусаева (6,5 очка).
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