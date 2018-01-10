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Спорт

Кыргызстанки победили на чемпионате мира по конному спорту

Кыргызстанки победили на чемпионате мира-2017 по конному спорту. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Накануне подведены итоги заочного ЧМ «Челлендж» в дисциплине «выездка». «Челлендж» — соревнование для всадников, которые еще не выступали или не имеют возможности поехать на крупный турнир. «В конце года составляется общий протокол результатов, и все страны, проводившие этот турнир, туда вписываются. Таким образом, не покидая КР, мы участвуем в ЧМ», — отметили в федерации.

На ЧМ-2017 за победу боролись 665 всадников из 40 стран, поделенных на 10 географических зон. КР входит в шестую зону вместе с Казахстаном, ОАЭ и Узбекистаном. «В составе нашей команды выступали Екатерина Соловьева на Бароне, Екатерина Каркавцева на Боцмане, Мария Гурина на Пагоде и Оксана Ермолаева на Византии. В командном зачете в своей группе они заняли первое место. В личном зачете лучший результат показала Екатерина Каркавцева — победила в номинации «Средний приз № 1»», — сказали в федерации.

В мировом командном зачете сборная КР стала второй, пропустив вперед лишь Новую Зеландию.
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