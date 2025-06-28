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Спорт

Международное конное ралли Gallops впервые пройдет в Кыргызстане

Международное конное ралли Gallops впервые пройдет в Кыргызстане. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Нарынской области.

пресс-службы полпреда президента в Нарынской области
Фото пресс-службы полпреда президента в Нарынской области

Уточняется, что Gallops-2025 пройдет с 19 по 26 июля 2025 года в живописной местности Сон-Куль — одном из самых уникальных природных уголков страны. Впервые в истории этот тур проводится в Центральной Азии, а местом проведения выбрана КР.

Участники стартуют из села Кызарт (Джумгальский район) и в течение пяти дней преодолеют более 200 километров верхом по маршруту вокруг озера Сон-Куль.

Тур основан на принципах командного взаимодействия, навигации и выносливости — по аналогии с известным ралли «Париж — Дакар», но на лошадях.

Gallops-2025 — это уникальный международный проект, который соберет около 100 профессиональных и VIP-наездников из более чем 15 государств мира. Среди них ожидаются известные личности, киноактеры, представители королевских династий, спортсмены и популярные медийные фигуры.

В 2014 году Gallops проходил в Омане, в 2028-м — в Марокко, в 2019-м — в Индии, в 2021-м — в Иордании.
Ссылка: https://24.kg/sport/334574/
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