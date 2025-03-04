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Общество

Экспедиционная конная гонка Gallops пройдет в Кыргызстане

С 19 по 27 июля 2025 года на берегу озера Сон-Куль Кыргызстан примет Gallops — всемирно известную конную экспедиционную гонку. Об этом сообщает департамент туризма.

По данным ведомства, это конный марафон в формате «Париж — Дакар», представляющий собой командное соревнование по ориентации и выносливости. В течение пяти дней участники преодолеют около 200 километров по бескрайним просторам КР, испытывая на прочность свои навыки верховой езды, силу духа, самодисциплину и командное единство.

Проект объединяет 100 всадников из более чем 15 стран мира, включая актеров, знаменитостей и представителей королевских семей.

Уточняется, что в 2014-м Gallops проходила в Омане, в 2018 году — в Марокко, в 2019-м — в Индии, в 2021 году — в Иордании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321711/
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