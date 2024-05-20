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Спорт

Сборная Кыргызстана выиграла командный зачет Малого кубка Maxima Masters Евразия

Сборная Кыргызстана выиграла командный зачет Малого кубка Maxima Masters Евразия в Бишкеке. Об этом сообщает konkur_pro в Instagram.

Сборные Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана выступили в двухгитовом маршруте 135 сантиметров и разыграли медали второго этапа командной серии.

По результатам первого гита команды Узбекистана и Казахстана делили вторую позицию с результатом девять штрафных очков, Кыргызстан занимал первое место, имея шесть штрафных очков. Во втором гите Ринат Галимов, Камиль Сабитов и Валерия Соколова не допустили ни одной ошибки и стали победителями.

Второй результат у спортсменов из Казахстан, третий — у узбекских всадников.

Также в Бишкеке разыграли медали второго в сезоне Малого Кубка Maxima Masters Евразия по выездке. Золото у спортсменок из России, серебро у казахских девушек, бронза — у кыргызстанок.

В Кубке памяти Абдурахмана Хашимахунова по конкуру серебро у Камиля Сабитов и Ойлилы, бронза у Рината Галимова и Киры Ван Ларен.

Валерия Соколова и Джекпот-TN выиграли маршрут Гран-при до 150 сантиметров, на их счету одно штрафное очко за превышение времени. 
Ссылка: https://24.kg/sport/294434/
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