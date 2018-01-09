Десятки миллионов евро. Названы самые дорогие в мире футболисты

Эксперты исследовательского центра CIES Football Observatory назвали самых дорогих футболистов мира, выступающих в ведущих европейских чемпионатах.
При составлении рейтинга брались во внимание возраст игрока, его позиция на поле, срок действующего контракта, результативные действия и выступления за национальные сборные.
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На четвертом месте еще один игрок ПСЖ — Килиан Мбаппе. Его эксперты оценили в 192,5 миллиона евро. Замкнул пятерку со стоимостью в 174,6 миллиона евро Пауло Дибала из итальянского «Ювентуса».