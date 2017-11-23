Самые дорогие спортивные имена мира. Рейтинг Forbes

Теннисный супермен Роджер Федерер второй раз подряд стал лидером бренд-рейтинга Forbes.

Как отметил журнал, 36-летний швейцарец продолжает выигрывать (в сезоне-2017 — победы на Australian Open и Уимблдоне) и привлекать внимание спонсоров. Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 миллиона — настолько его маркетинговые доходы (то есть не зарплата, а бонусы и призовые) превышают аналогичный средний показатель десяти самых высокооплачиваемых теннисистов.

1Роджер Федерер, теннис. Стоимость бренда — $37,2 миллиона

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Роджеру Федереру 36 лет, половину сезона-2016 он вынужденно пропустил из-за травмы колена, но в нынешнем уже выиграл 7 турниров и заканчивает год второй ракеткой мира. Спортивное долголетие и безупречную репутацию Роджера очень ценят спонсоры. Последняя (на данный момент) сделка — с компанией Barilla — рассчитана на срок более 5 лет и оценивается экспертами в $40 миллионов.

2 Леброн Джеймс, баскетбол. Стоимость бренда — $33,4 миллиона

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За год в представительное маркетинговое портфолио Леброна, куда входят Nike, Coca-Cola, Beats by Dre и Kia Motors, добавились партнерские соглашения с Intel и Verizon (американская телекоммуникационная компания). Однако стоимость бренда главной звезды НБА немного снизилась за счет увеличения сумм рекламных контрактов других баскетболистов.

3 Усэйн Болт, легкая атлетика. Стоимость бренда — $27 миллионов

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Он мог красиво завершить карьеру после третьей подряд триумфальной Олимпиады — в Рио-2016, но предпочел перенести расставание со спортом на чемпионат мира-2017 в Лондоне. Там Болт впервые за много лет не выиграл, но решение об уходе менять не стал. Теперь он может уделять больше времени благотворительным и рекламным проектам. За год его спонсорский список пополнили Mumm (шампанское), XM (брокерская компания), Kinder, Advil (лекарственный препарат) и Sprint (американская телекоммуникационная компания).

4 Криштиану Роналду, футбол. Стоимость бренда — $21,5 миллиона

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К 32 годам Роналду собрал внушительную коллекцию футбольных трофеев (не хватает только титула чемпиона мира), стал отцом четверых детей и самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. Осенью 2016-го «Реал» продлил с ним контракт до 2021 года на новых условиях: теперь португалец зарабатывает в клубе более $50 миллионов в год. Тогда же Nike анонсировал пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 миллиард.

5 Фил Микельсон, гольф. Стоимость бренда — $19,6 миллиона

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Американец Фил Микельсон с 2013 года не побеждал на турнирах, а летом 2016-го оказался фигурантом дела об инсайдерской торговле акциями, и такое имиджу не на пользу. Его маркетинговый доход не растет, а на фоне контрактов других, более успешных в последние годы гольфистов даже падает.

6 Тайгер Вудс, гольф. Стоимость бренда — $16,6 миллиона

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За последние 18 месяцев партнерский список Вудса пополнили компании TaylorMade (гольф-экипировка), Bridgestone и Monster Energy (энергетические напитки). Однако по сравнению с рекламными заработками нынешних топ-гольфистов маркетинговый доход Тайгера снизился.

7 Вират Кохли, крикет. Стоимость бренда — $14,5 миллиона

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В 2016-м капитан сборной Индии по крикету Вират Кохли попал в топ-10 самых известных спортсменов планеты по версии ESPN. На родине он действительно суперзвезда. В спонсорском пуле 29-летнего спортсмена такие крупные компании, как Audi, Tissot, Pepsi и другие. В феврале 2017-го Кохли подписал восьмилетнее соглашение с Puma на $16,5 миллиона.

8 Рори Макилрой, гольф. Стоимость бренда — $13,6 миллиона

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Весной 2017-го североирландский спортсмен подписал рекламный контракт с производителем гольф-экипировки TaylorMade — на 10 лет и $100 миллионов.

9 Лионель Месси, футбол. Стоимость бренда — $13,5 миллиона

Фото David Ramos, Getty Images for adidas

В декабре 2016-го он продлил до пожизненного партнерское соглашение с Adidas, и теперь выплаты от компании составляют примерно половину маркетингового дохода футболиста. А вот компания EA Sports решила не продолжать сотрудничество с аргентинцем: обложкой FIFA 18 стал Роналду.

10 Стефен Карри, баскетбол. Стоимость бренда — $13,4 миллиона

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Два чемпионских перстня НБА, статус главного снайпера лиги и имидж абсолютно положительного героя превратили Карри в любимца брендов. Благодаря контрактам с JPMorgan Chase (банк), Brita (системы очистки воды), Vivo (китайский производитель смартфонов), PressPlay (медиакомпания), а также крупному бонусу за продление соглашения с Under Armour Стеф оказался в десятке бренд-рейтинга Forbes.