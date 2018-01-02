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Спорт

В Бишкеке прошел республиканский турнир по шахматам

В Бишкеке прошел республиканский турнир «Кубок Дордоя» по шахматам. Об этом сообщает сайт chess-results.com.

Борьба за победу разворачивалась в двух дисциплинах. Сыграно девять туров.

В дисциплине «блиц» выступали 107 шахматистов. Среди мужчин тройку призеров составили Азиз Умарбеков (8,5 очка), Арзыбек Съездбеков и Алгис Шукуралиев (по 7,5 очка). Среди женщин победила Александра Самаганова (6,5 очка). Второй стала Алымбай кызы Айжан, третьей – Айжан Съездбекова (по 5 очков).

В дисциплине «рапид» играли 119 спортсменов. Среди мужчин пьедестал почета заняли Андрей Мазницин (7,5 очка), Алгис Шукуралиев и Азиз Умарбеков (по 7 очков). Среди женщин в тройке лучших Мирлан кызы Азалия, Элина Самудин и Айпери Майрамбекова (по 5,5 очка). 
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