Сборная Кыргызстана выиграла три матча на Всемирной шахматной олимпиаде

Сборная Кыргызстана выиграла три матча на Всемирной юношеской шахматной олимпиаде. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

По его данным, соревнования прошли 11-18 декабря в Ахмадабаде (Индия) с участием 30 команд из 25 стран. Возрастная категория шахматистов – до 16 лет. Сыграно девять туров.

В составе сборной Кыргызстана выступали Тилекматали Сулайманов, Адилет Жолдошмаматов, Зарина Усупбекова и Заирбек кызы Бегимай. В ходе турнира сборная КР одолела команду Непала (3:1), Кении (3:1) и Мозамбика (4:0). Кыргызстанцы сыграли вничью (2:2) с представителями ЮАР и проиграли пять матчей: Аргентине (0:4), Таиланду (1,5:2,5), Малайзии (1:3), Индонезии (0,5:3,5) и Бангладеш (0:4).

В итоговом протоколе наша команда заняла 23-е место. Тройку лидеров составили Россия, Индия и Иран.