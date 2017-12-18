В Кыргызстане определился чемпион страны по снукеру

В Кыргызстане накануне прошел открытый чемпионат страны по снукеру. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Константин Коробов.

По его словам, за победу боролись 32 спортсмена из КР и из-за рубежа. Чемпионом стал Каримберди уулу Мухаммед, одолевший в финале со счетом 5:3 Сыймыка Ураимова (оба из КР). Третье место разделили Калысхан Сагыналиев (КР) и Уильям Лафорт (Пакистан).

«Каримберди уулу Мухаммед, недавно выигравший престижный турнир в Киеве, вновь подтвердил класс. Уровень подготовки наших ведущих снукеристов растет», — отметил Константин Коробов.