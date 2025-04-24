Кыргызстанец вошел в тройку победителей международного турнира по шахматам в США

Кыргызский шахматист Мелис Маматов стал одним из победителей международного шахматного турнира, прошедшего в Сент-Луисе (США) с 17 по 21 апреля. В финале турнира встретились сильнейшие гроссмейстеры из Украины, Нидерландов, США и Кыргызстана.

По итогам соревнований Мелис Маматов набрал 4 очка из 5 возможных и разделил первое место с международными гроссмейстерами Ильей Нижником (Украина) и Вениамином Боком (Нидерланды).

Турнир организован известным американским меценатом Рексом Синкфилдом. Мелис Маматов получил приглашение в немецкую шахматную Бундеслигу. В сезоне 2025-2026 годов он будет представлять клуб «Вольфхаген», став первым кыргызским шахматистом, выступающим в элитной лиге Германии.

Мелис Маматов — мастер спорта КР, чемпион Азии, многократный чемпион Кыргызстана и победитель международных турниров в Испании, Словакии, России и Шри-Ланке. Также он является золотым призером Всемирной шахматной олимпиады 2014 года в Норвегии.