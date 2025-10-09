14:57
Спорт

Самат Кыргыз и другие боксеры сразятся за чемпионские пояса в Бишкеке

25-26 октября в столице состоится второй международный турнир по профессиональному боксу, который организует компания Saikou X Lush Boxing Promotions. Об этом заявлено на пресс-конференции с участием президента Национального олимпийского комитета и Федерации бокса КР Умбеталы Кыдыралиева, а также президента компании-организатора Аалама Дайчанбека.

Также в мероприятии приняли участие генеральный секретарь фирмы Харада Моеке, а также боксеры — претендент на титул WBA Asia Дилмурад Сатыбалдиев и Самат Абдырахманов, известный под прозвищем Самат Кыргыз.

По словам организаторов, зрителей ждут пять титульных боев, в том числе за пояса WBA Asia, WBI и IBF. За честь Кыргызстана на ринг выйдут десять спортсменов. Среди них — Дилмурад Сатыбалдиев и Самат Абдырахманов, которому предстоит встретиться с соперником из Зимбабве Брэндоном Денесом.

«25-26 октября на ринг выйдут наши лучшие боксеры. Их подготовка на высоком уровне, и мы надеемся, что турнир станет значимым вкладом в развитие кыргызского бокса. Приглашаем всех прийти и поддержать наших спортсменов», — сказал Умбеталы Кыдыралиев.

Фото из интернета. Самат Абдырахманов

Самат Абдырахманов отметил, что впервые проведет бой на профессиональном ринге в КР. «Я рад, что смогу выступить дома, при своих болельщиках. Это накладывает дополнительную ответственность, но мы постараемся показать красивый и достойный бой», — заявил он.

Соревнования пройдут на площадке Bishkek Arena.
