Власть

Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП

Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП. Об этом президент России рассказал, выступая в Санкт-Петербурге на саммите Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Фото пресс-службы Кремля. Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП

По его словам, «совокупный ВВП стран ЕАЭС растет, чемпионом среди стран «пятерки» в этом плане является Киргизия».

Практически все взаиморасчеты в ЕАЭС выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93 процента, добавил он.

Глава РФ также отметил, что экономики стран Союза в 2025 году демонстрируют уверенную позитивную динамику. Одно из приоритетных направлений — развитие туризма внутри стран ЕАЭС.

Уже сейчас общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ охватывают рынок в 730 миллионов потребителей. А укрепление транспортного каркаса в ЕАЭС — один из интеграционных приоритетов.
