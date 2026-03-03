Кыргызстанец взял золото на престижном турнире в США по гиревому спорту

Федерация гиревого спорта Кыргызской Республики сообщила о победе нашего соотечественника Ислама Нарынбекова на чемпионате California Open IKO World Championship for Clubs & Individuals, который прошел в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).
Он завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 95 килограммов в дисциплине «двоеборье», выступая с гирями 32×32 килограмма. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран мира.
Кроме выступления, Ислам Нарынбеков также приглашен в состав судейской коллегии чемпионата в статусе судьи международной категории. Он успешно совмещал судейскую работу со своим выступлением, что говорит о высоком доверии и признании со стороны мирового спортивного сообщества.
Я выхожу на помост не только ради личной победы, а ради страны и тех, кто верит в меня. Каждый титул — это результат дисциплины, труда и ответственности.Ислам Нарынбеков
Отдельно он передал слова поддержки своему брату Нурлану, у которого сейчас непростой период.
«Но, несмотря ни на что, я уверен, что он справится. Мы семья, и мы всегда идем вперед, несмотря ни на что», — подчеркнул Ислам Нарынбеков.
А в федерации отметили, что победа спортсмена в США стала важным достижением для отечественного спорта и еще раз подтвердила высокий уровень подготовки атлетов КР на международной арене.
Достижения Ислама Нарынбекова:
- чемпион мира (2024, Чолпон-Ата);
- чемпион США и Панамериканских игр (2025, Анн-Арбор);
- серебряный призер чемпионата Азии (2023, Бишкек);
- бронзовый призер чемпионата мира (2023, Хива);
- бронзовый призер чемпионата мира в эстафете (2024);
- четырехкратный чемпион Кыргызской Республики (2021-2024).