Кыргызстанец взял золото на престижном турнире в США по гиревому спорту

Федерация гиревого спорта Кыргызской Республики сообщила о победе нашего соотечественника Ислама Нарынбекова на чемпионате California Open IKO World Championship for Clubs & Individuals, который прошел в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

Он завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 95 килограммов в дисциплине «двоеборье», выступая с гирями 32×32 килограмма. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран мира.

Кроме выступления, Ислам Нарынбеков также приглашен в состав судейской коллегии чемпионата в статусе судьи международной категории. Он успешно совмещал судейскую работу со своим выступлением, что говорит о высоком доверии и признании со стороны мирового спортивного сообщества.

Я выхожу на помост не только ради личной победы, а ради страны и тех, кто верит в меня. Каждый титул — это результат дисциплины, труда и ответственности. Ислам Нарынбеков

Ислам Нарынбеков — уроженец села Ат-Баши Чуйской области. В федерации добавили, что на протяжении нескольких лет он достойно представляет Кыргызстан на крупных международных соревнованиях.

Отдельно он передал слова поддержки своему брату Нурлану, у которого сейчас непростой период.

«Но, несмотря ни на что, я уверен, что он справится. Мы семья, и мы всегда идем вперед, несмотря ни на что», — подчеркнул Ислам Нарынбеков.

А в федерации отметили, что победа спортсмена в США стала важным достижением для отечественного спорта и еще раз подтвердила высокий уровень подготовки атлетов КР на международной арене.

Фото Федерации гиревого спорта