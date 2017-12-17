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Спорт

У кыргызстанцев две медали на Кубке Азии по ушу-саньда

Кыргызстанцы завоевали две медали на I Кубке Азии среди профессионалов по ушу-саньда. Об этом ИА «24.kg» сообщил боец Куан Абдыраимов.

Соревнования завершились 16 декабря в китайском Гуанчжоу. «Участвовали только лучшие спортсмены (строго по приглашению) - победители и призеры чемпионата Азии-2016, проходившего в Китайском Тайбэе, - отметил Куан Абдыраимов. – В составе сборной КР был тренер Тагайбек Омуржанов и два бойца: я и Келдибай уулу Жоомарт. Я завоевал путевку на этот турнир, став на ЧА-2016 вторым. Келдибай уулу Жоомарт был там третьим». 

«В этот раз у меня вновь «серебро». В первом бою победил представителя Шри-Ланки, а в финале уступил китайцу. Келдибай уулу Жоомарт на старте одолел бойца из Макао, затем проиграл китайцу и стал бронзовым призером», - сказал Куан Абдыраимов.
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