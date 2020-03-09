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Спорт

Сборная Кыргызстана по ушу триумфально выступила в Узбекистане

Фото @omurzhanovt. Часть сборной Кыргызстана по ушу-саньда на турнире в Узбекистане

Сборная Кыргызстана по ушу-саньда выступила на международном турнире в Джизаке (Узбекистан). Об этом 24.kg сообщил ее главный тренер Тагайбек Омуржанов.

Соревнования прошли 4-8 марта. За победу боролись команды Центральной Азии. В отечественной сборной было 16 спортсменов. Среди любителей они взяли девять наград. Калдарбек уулу Айдар, Мадаминжон Нематжанов, Амантур Абдырахманов, Жаркынай Кытмырова, Бурул Султанкулова и Жаныл Султанкулова в своих весовых категориях победили. Данияр Батыржанов и Айбек Хамидов стали серебряными призерами, а Хатам Мансуров — бронзовым.

Кроме того, разыгрывалось шесть чемпионских поясов среди профессионалов. Четыре из них завоевали кыргызстанцы: Бунед Исаков (56 кг), Калыйнур Абдылдаев (60 кг), Карим Балтабаев (65 кг) и Айдар Ашималиев (75 кг).

Недавно сборная КР по ушу-саньда взяла четыре медали в Москве.
Ссылка: https://24.kg/sport/145836/
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