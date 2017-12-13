В Бишкеке подвели итоги международного турнира по арабским танцам

В Бишкеке прошел IV международный турнир на кубок Кыргызстана по арабским танцам. Об этом сообщил организатор – Федерация восточных танцев КР «Согдиана и М.Р.».

За победу боролись более 30 участников от трех до 60 лет. В любительском классе среди ювеналов победила Элина Турсуналиева, среди взрослых – Искандер кызы Каныкей и Жамиля Кыдырбаева. Эти же участницы в различных номинациях стали обладателями «серебра». Команду «Согдиана» наградили кубком за первое место среди детей и взрослых.

В профессиональном классе в номинации «классический восточный танец (Oriental)/фольклор шааби» среди детей первенствовал Даниил Еремеев, среди взрослых – Искандер кызы Каныкей. «Серебро» среди детей выиграла Милана Курбанова, среди ювеналов – Кристина Бочарникова, среди взрослых – Жамиля Кыдырбаева, среди сеньоров – Динара Сахваева (все из Бишкека).