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Общество

Бабушки из Кыргызстана завоевали Гран-при на танцевальном конкурсе в Дубае

Бабушки из Кыргызстана завоевали Гран-при на международном танцевальном конкурсе International Dubai Arts Festival, проходившем в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщила руководитель коллектива Жамайка Сейденалиева, в международном хореографическом конкурсе приняли участие 12 кыргызстанок. Самой старшей из них 79 лет, самой младшей 42 года.

«Своим примером мы хотим вдохновить женщин нашей страны на активный образ жизни, любовь к себе и смелость выражать себя через танец. Очень часто наши женщины стесняются своего возраста, считают его помехой для сцены. Мы же, напротив, хотим доказать, что возраст — вовсе не предел, а возможность. Возможность вновь чувствовать себя яркой, красивой, свободной. Танец возвращает нам молодость души, уверенность и веру в себя — и мы с радостью делимся этим светом с другими», — сказала Жамайка Сейденалиева.

В конкурсе также участвовали танцевальные коллективы из Турции, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Участие кыргызстанских бабушек вызвало восторг у зрителей и жюри, а их зажигательные номера стали настоящим украшением фестиваля. Коллектив планирует продолжить активную гастрольную деятельность и приглашает всех женщин Кыргызстана не бояться проявлять себя и двигаться к мечтам в любом возрасте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328566/
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