Более 300 человек примут участие в отборочном туре чемпионата мира по танцам Fusion Concept Qualifier Kyrgyzstan 2025 в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил организатор мероприятия Жан Воинов.

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Отборочный тур состоится 15 июня в 16.30 в Кыргызском государственном цирке имени Абубакира Изибаева при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. На мероприятие прибудут всемирно известные танцоры Kanon — Kanon Zouzoua, Benjamin Wilchert, Sonia Bel Hadjbrahim, No Script — Tony Nboumba и Stasya — Anastasiia Kozhemiako.

«Турнир проводится для того, чтобы дать возможность талантливым ребятам из Кыргызстана заявить о себе на мировой сцене. Наша цель — не просто устроить баттл, а поддержать развитие уличной танцевальной культуры в стране, вдохновить молодежь и показать, что кыргызстанские танцоры достойны Парижа и мировой публики», — заявил Жан Воинов.

Он отметил, что вход для зрителей бесплатный. Также будет розыгрыш призов — путевка на двоих в Париж и iPhone 16.