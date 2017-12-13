Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей

Канадские хоккейные болельщики выбросили на лед 24 тысячи 605 плюшевых игрушек во время игры между командами «Калгари Хитмен» и «Мус Джо Уорриорз» на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Об этом сообщил Life.

Благотворительная акция Teddy Bear Toss проводится не первый год. Свое начало она берет в 1995 году, когда болельщики собрали чуть больше 1,3 тысячи мягких игрушек.

На время акции хоккейный матч приостановили. В 2015 году побит рекорд среди выброшенных игрушек на лед — 28 тысяч 815 плюшевых мишек.

Акцию Teddy Bear Toss проводят не только «Калгари Хитмен», но и другие команды, не ограничиваясь Канадой. Выброшенные на площадку плюшевые мишки отправятся в детские учреждения.