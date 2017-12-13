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Спорт

Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей

Фото из Интернета. Хоккеисты собирают плюшевых медведей от болельщиков

Канадские хоккейные болельщики выбросили на лед 24 тысячи 605 плюшевых игрушек во время игры между командами «Калгари Хитмен» и «Мус Джо Уорриорз» на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Об этом сообщил Life.

Благотворительная акция Teddy Bear Toss проводится не первый год. Свое начало она берет в 1995 году, когда болельщики собрали чуть больше 1,3 тысячи мягких игрушек.

На время акции хоккейный матч приостановили. В 2015 году побит рекорд среди выброшенных игрушек на лед — 28 тысяч 815 плюшевых мишек.

Акцию Teddy Bear Toss проводят не только «Калгари Хитмен», но и другие команды, не ограничиваясь Канадой. Выброшенные на площадку плюшевые мишки отправятся в детские учреждения.
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