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Спорт

В Бишкеке прошел чемпионат по тайскому боксу

В Бишкеке накануне прошел чемпионат города среди юниоров по тайскому боксу (IFMA). Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Турнир посвятили сохранению снежного барса. Участвовали около ста спортсменов из восьми спортклубов столицы и Чуйской области.

Среди спортсменов в возрасте 12-13 лет первенствовали Дмитрий Макаров (весовая категория 30 килограммов), Станислав Шишкин (33 кг), Атай Казакбаев (36 кг), Эрмек Чокморов (39 кг), Даниэль Туралиев (42 кг), Егор Ерольский (48 кг) и Самат Иманалиев (57 кг).

В возрастной группе 14-15 лет победили Улукбек Усенбеков (45 кг), Сыргак уулу Иззат (48 кг), Эсентур Касиев (51 кг), Камчыбек уулу Мурат (54 кг) и Жеенчоро Токоев (57 кг).

Среди бойцов 16-17 лет лучшими стали Парпы уулу Женибек (45 кг), Александр Громов (54 кг), Ибрагим Гайназаров (57 кг), Алимбек уулу Тагдырбек (60 кг), Элазан Замирбеков (63,5 кг), Леонид Ли (67 кг), Алишер Абасканов (71 кг) и Сергей Брайловский (75 кг).

Среди девочек победили Айсулуу Эсеналиева (48 кг) и Гульзат Кокуева (54 кг).

Приз за лучший бой получили Арсен Аманбаев, Алишер Абасканов и Муса Мусаев. За лучшую технику наградили Дмитрия Макарова, Сыргак уулу Иззата и Алимбека уулу Тагдырбека. За лучший «вай кру» (ритуал) отмечены Станислав Гордымов, Асыраридин кызы Мираида и Эсентур Касиев.
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