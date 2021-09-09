Спортсмен из Кыргызстана завоевал бронзу по тайскому боксу на Играх СНГ в Казани

Уларбек Абдиев завоевал бронзовую медаль на Играх СНГ в Казани по тайскому боксу. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Кыргызстанец выступил в весовой категории до 57 килограммов.

Таким образом, у сборной 36 медалей — 2 золотые, 10 серебряных и 24 бронзовых.

Первые места завоевали Нурманбет Раймалы уулу в борьбе на поясах и Калмира Билимбекова в вольной борьбе.

Первое место у сборной России — 81 золотая медаль, Узбекистан на втором месте с 17 наградами высшего достоинства, у Азербайджана 12 первых мест.

Фото ciskazan2021.com. Медальный зачет

С 4 по 11 сентября 2021 года в Казани проходят I Игры стран СНГ. Заявлено более 1,1 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти государств Содружества.

Игры проводятся по 16 видам спорта. Всего спортсмены разыграют 182 комплекта наград.