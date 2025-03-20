21:30
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Спорт

Тайбоксеры Кыргызстана завоевали 20 медалей на чемпионате мира

Сборная Кыргызстана по тайскому боксу завоевала 20 медалей на чемпионате мира, который прошел в Бангкоке (Таиланд) с 9 по 19 марта. Об этом сообщает sport.gov.kg в Instagram.

Спортсмены выиграли 13 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.

Чемпионами стали Давид Ахматов (11 лет), Бектур Шаимбеков (13 лет), Акылбек Нурланбек уулу (20 лет), Мухамедали Алиев (24 года), Никита Цой (29 лет), Нурсултан Медербек уулу (21 год), Кубанычбек Жолдубаев (34 года), Султан Атагельдиев (19 лет), Эрнар Аманжолов (20 лет), Чурек Таджибекова (15 лет), Диана Зайнитдинова (15 лет), Алия Саалыева (16 лет) и Милана Шихшабекова (18 лет).
Ссылка: https://24.kg/sport/323526/
просмотров: 3773
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Тимур Чуйков проиграл свой первый бой на турнире ONE Championship
Кыргызстанцы готовятся к чемпионату мира по муай-тай. Нужны деньги на авиабилеты
Кыргызстанцы завоевали медали на чемпионате мира по тайскому боксу
Кыргызстанец победил в турнире по тайскому боксу в Сингапуре
Стоматолог из больницы при колонии № 31 выиграл чемпионат по тайскому боксу
Спортсмен из Кыргызстана завоевал бронзу по тайскому боксу на Играх СНГ в Казани
Нокаут за шесть секунд: тайскому бойцу хватило одного удара
Из таэквондиста в кикбоксеры. Адилхан Абдрахимов о карьере бойца и тренера
Из кикбоксера в бойцы муай-тай. Как спортсмен из Ивановки покоряет Таиланд
Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Таиланде
Популярные новости
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан покажут на&nbsp;Старой площади в&nbsp;Бишкеке Футбольный матч Кыргызстан — Узбекистан покажут на Старой площади в Бишкеке
Отбор на&nbsp;чемпионат мира. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу проиграла Узбекистану Отбор на чемпионат мира. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану
Международный олимпийский комитет впервые в&nbsp;истории возглавит женщина Международный олимпийский комитет впервые в истории возглавит женщина
Минутой молчания начал игру клуб Болгарии, а&nbsp;футболист оказался жив Минутой молчания начал игру клуб Болгарии, а футболист оказался жив
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
22 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 марта: днем будет жарко Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 марта: днем будет жа...
19:31
В Джалал-Абаде прошла акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию Дня Победы
19:06
Дело Канышай Мамыркуловой. Журналистку арестовали на два месяца
19:01
В управделами президента рассказали, как идет строительство нового Ошского рынка
18:35
США продали 1 тысячу «золотых карт» за день, заработав $5 миллиардов