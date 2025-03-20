Тайбоксеры Кыргызстана завоевали 20 медалей на чемпионате мира

Сборная Кыргызстана по тайскому боксу завоевала 20 медалей на чемпионате мира, который прошел в Бангкоке (Таиланд) с 9 по 19 марта. Об этом сообщает sport.gov.kg в Instagram.

Спортсмены выиграли 13 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.

Чемпионами стали Давид Ахматов (11 лет), Бектур Шаимбеков (13 лет), Акылбек Нурланбек уулу (20 лет), Мухамедали Алиев (24 года), Никита Цой (29 лет), Нурсултан Медербек уулу (21 год), Кубанычбек Жолдубаев (34 года), Султан Атагельдиев (19 лет), Эрнар Аманжолов (20 лет), Чурек Таджибекова (15 лет), Диана Зайнитдинова (15 лет), Алия Саалыева (16 лет) и Милана Шихшабекова (18 лет).