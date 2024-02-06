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Спорт

Кыргызстанцы готовятся к чемпионату мира по муай-тай. Нужны деньги на авиабилеты

Сборная Кыргызстана по тайскому боксу примет участие в чемпионате мира по муай-тай (тайскому боксу), который состоится в Бангкоке 12-20 марта. Об этом сообщает тренер Александр Кононенко в Instagram.

По его данным, страну представят Алия Саалыева, Махабат Орозбекова, Султан Атагельдиев, Милана Шихшабекова, Ахмед Ашурбеков, Мухамед Али Алиев, Фарида Абдуева, Диана Зайнитдинова.

Выступающий тренер — Александр Кононенко.

Спортсмены просят кыргызстанцев оказать спонсорскую поддержку для приобретения авиабилетов.

«Помимо чемпионата мира, спортсмены получат колоссальный опыт в спортивном лагере, тренируясь с именитыми бойцами мира под руководством ведущих наставников из Таиланда. Внеси свой вклад в победу», — отмечено в сообщении.

  • «Мбанк»: 996502024253;
  • «Мбанк»: 4177490194446730 (Кононенко Александр);
  • «Оптима»: 996502024253;
  • «Оптима»: 4169585345443419 К.А.Г.;
  • «Демир»: 4215890112109563.
Ссылка: https://24.kg/sport/286053/
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