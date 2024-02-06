Кыргызстанцы готовятся к чемпионату мира по муай-тай. Нужны деньги на авиабилеты

Сборная Кыргызстана по тайскому боксу примет участие в чемпионате мира по муай-тай (тайскому боксу), который состоится в Бангкоке 12-20 марта. Об этом сообщает тренер Александр Кононенко в Instagram.
По его данным, страну представят Алия Саалыева, Махабат Орозбекова, Султан Атагельдиев, Милана Шихшабекова, Ахмед Ашурбеков, Мухамед Али Алиев, Фарида Абдуева, Диана Зайнитдинова.
Выступающий тренер — Александр Кононенко.
Спортсмены просят кыргызстанцев оказать спонсорскую поддержку для приобретения авиабилетов.
«Помимо чемпионата мира, спортсмены получат колоссальный опыт в спортивном лагере, тренируясь с именитыми бойцами мира под руководством ведущих наставников из Таиланда. Внеси свой вклад в победу», — отмечено в сообщении.
- «Мбанк»: 996502024253;
- «Мбанк»: 4177490194446730 (Кононенко Александр);
- «Оптима»: 996502024253;
- «Оптима»: 4169585345443419 К.А.Г.;
- «Демир»: 4215890112109563.