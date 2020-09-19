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Спорт

Нокаут за шесть секунд: тайскому бойцу хватило одного удара

В Бангкоке состоялся очередной турнир по боям смешанного стиля в рамках промоушена ONE Championship. Поединок между тайцами Капитаном Петчинди и Петчтатонгом Петчфергусом завершился на шестой секунде после мощного нокаута, сообщило РИА Новости.

Петчинди хватило одного удара, чтобы свалить соперника. Таким образом, 27-летний боец установил рекорд промоушена, завершив бой на шестой секунде.

По данным сайта ONE FC, 27-летний боец провел на ринге 181 бой и одержал 141 победу. Отмечается, что трехкратный чемпион мира по муай-тай может сразиться за пояс чемпиона промоушена с представителем России Алаверди Рамазановым.
Ссылка: https://24.kg/sport/165716/
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