Дипломат из Кыргызстана принял участие в футбольном матче в Екатеринбурге

Иностранные дипломаты провели в Екатеринбурге матч в поддержку чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщило сетевое издание «Вечерний Екатеринбург».

По его данным, на поле встретились две команды — «Запад и «Восток», в состав которых вошли 14 дипломатов — сотрудников консульств и представительств разных стран. Одну команду возглавил генеральный консул Венгрии Сергей Сюч, вторую — генконсул Кыргызстана Бообек Салимжанов.

Победила дружба.

Напомним, вчера прошла жеребьевка чемпионата мира-2018 по футболу.