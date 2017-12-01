У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по тайскому боксу

У кыргызстанцев семь медалей на открытом чемпионате Узбекистана по тайскому боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.

Фото С.Айталиева. Команда из Кыргызстана на открытом чемпионате Узбекистана по тайскому боксу (WMF)

Турнир прошел 25-30 ноября в Ташкенте с участием бойцов из Афганистана, Казахстана, КР, Таджикистана и Узбекистана. «В составе нашей команды в различных категориях выступили семь бойцов: Али-Хан Эргешов, Альберт Бактыбеков, Кадырбек уулу Кенжебек, Никита Цой, Данияр Омурбеков, Кубанычбек Маратов и Евгений Трубчанинов», — сказал Сыргак Айталиев.

Али-Хан Эргешов и Данияр Омурбеков на пути к финалу одержали по две победы над узбекистанцами, в решающем поединке уступили афганцам и завоевали «серебро». Остальные наши бойцы дошли до полуфинала и стали бронзовыми призерами.