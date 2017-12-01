У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по тайскому боксу

У кыргызстанцев семь медалей на открытом чемпионате Узбекистана по тайскому боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.
Турнир прошел 25-30 ноября в Ташкенте с участием бойцов из Афганистана, Казахстана, КР, Таджикистана и Узбекистана. «В составе нашей команды в различных категориях выступили семь бойцов: Али-Хан Эргешов, Альберт Бактыбеков, Кадырбек уулу Кенжебек, Никита Цой, Данияр Омурбеков, Кубанычбек Маратов и Евгений Трубчанинов», — сказал Сыргак Айталиев.
Али-Хан Эргешов и Данияр Омурбеков на пути к финалу одержали по две победы над узбекистанцами, в решающем поединке уступили афганцам и завоевали «серебро». Остальные наши бойцы дошли до полуфинала и стали бронзовыми призерами.