Красота и страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по бальным танцам

Накануне в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по спортивным бальным танцам, привнесший позитива в хмурый осенний день.

За победу в нескольких возрастных группах боролись более пятисот пар спортсменов. На взгляд обывателя, танцевали все безупречно. У судей свое виденье: смотрели на артистичность дуэтов, разнообразие, отточенность и естественность их движений.

Танцевальный спорт в Кыргызстане на подъеме. Федерация чуть ли не каждую неделю рапортует об успехах кыргызстанцев на международной арене. Меньше пяти медалей с одного турнира танцоры привозят редко. Но одна победа на фоне остальных смотрится особенно ярко. Речь о золотой медали Алексея Кибкало и Татьяны Когадей на недавних Азиатских играх. Они доказали, что Кыргызстан силен не только в единоборствах.

В чемпионате КР звездный дуэт не участвовал. Да и других взрослых пар не было. У них главные старты года позади. А вот у молодежи в декабре чемпионат мира. Отбор участников для поездки на ЧМ — одна из целей нынешнего турнира.





Может показаться, что бальные танцы не самый напряженный и трудозатратный вид спорта. Это не так. Без хорошей физической подготовки никакой дуэт не преуспеет. Ибо исполнять надо не один танец, а пять. И без перерыва. Танцы друг от друга отличаются и темпом, и элементами.

В европейскую программу входят медленный и венский вальсы, медленный фокстрот, квикстеп и танго. В латиноамериканскую — самба, румба, ча-ча-ча, джайв и пасодобль.

А по уровню положительных эмоций с танцевальным спортом ничто не сравнится. Нежность, страсть и красота — вот слова, лучше всего его характеризующие.

ИА «24.kg» один из тренеров клуба «Алексис» Владлен Кравченко.

Развитие идет в первую очередь благодаря тренерам. Одни пары прогрессируют, другие стараются не отставать. Конкуренция на пользу. При большей поддержке со стороны государства массовость нашего вида и результаты будут еще выше. Владлен Кравченко

Кого не ожидали мы там увидеть, так это одного из лучших тренеров мира по пауэрлифтингу Рустама Мамбетова . Оказалось, два года занимается танцами его дочь Асаль. Ей 10 лет.

Как-то летел с чемпионата Азии по пауэрлифтингу и случайно познакомился с танцорами. Дочери тогда было всего пять лет. Так захотелось, чтобы она начала танцевать! И вот мечта сбылась. Рустам Мамбетов

«Динамичный, позитивный, красивый вид спорта, — сказал он. — Занимаемся в клубе «Алексис». Тренер у нас высшего класса. Наверное, лучший в республике. Успехи есть. Неделю назад, например, стали вторыми на турнире в Алматы. А сегодня в своем классе победили. Дай бог, со временем будем чемпионами Азии. Это как минимум!»

— Дорогой вид спорта?

— Да. Но оно того стоит. Это такие вложения, когда сразу видишь результаты и пожинаешь плоды.

В категории «ювеналы, 1 + 2, 6 танцев» лучшими стали Денис Давыдов и Арина Стародубова. В категории «юниоры-1, 8 танцев» первенствовали Алишер Сейдалиев и Айбике Нурланова. В категории «юниоры-2, 8 танцев» победили Адилет Толомушев и Кристина Титунина.

В категории «молодежь, европейская программа» чемпионами КР стали Алибек Чолпонбаев и Алина Иванова. Наконец, в категории «молодежь, латиноамериканская программа» золотую медаль выиграли Александр Шефлер и Амина Надирова (все из клуба «Алексис»).