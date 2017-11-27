Красота и страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по бальным танцам

Накануне в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по спортивным бальным танцам, привнесший позитива в хмурый осенний день.
За победу в нескольких возрастных группах боролись более пятисот пар спортсменов. На взгляд обывателя, танцевали все безупречно. У судей свое виденье: смотрели на артистичность дуэтов, разнообразие, отточенность и естественность их движений.
Танцевальный спорт в Кыргызстане на подъеме. Федерация чуть ли не каждую неделю рапортует об успехах кыргызстанцев на международной арене. Меньше пяти медалей с одного турнира танцоры привозят редко. Но одна победа на фоне остальных смотрится особенно ярко. Речь о золотой медали Алексея Кибкало и Татьяны Когадей на недавних Азиатских играх. Они доказали, что Кыргызстан силен не только в единоборствах.
В чемпионате КР звездный дуэт не участвовал. Да и других взрослых пар не было. У них главные старты года позади. А вот у молодежи в декабре чемпионат мира. Отбор участников для поездки на ЧМ — одна из целей нынешнего турнира.
Может показаться, что бальные танцы не самый напряженный и трудозатратный вид спорта. Это не так. Без хорошей физической подготовки никакой дуэт не преуспеет. Ибо исполнять надо не один танец, а пять. И без перерыва. Танцы друг от друга отличаются и темпом, и элементами.
В европейскую программу входят медленный и венский вальсы, медленный фокстрот, квикстеп и танго. В латиноамериканскую — самба, румба, ча-ча-ча, джайв и пасодобль.
А по уровню положительных эмоций с танцевальным спортом ничто не сравнится. Нежность, страсть и красота — вот слова, лучше всего его характеризующие.
Кого не ожидали мы там увидеть, так это одного из лучших тренеров мира по пауэрлифтингу Рустама Мамбетова. Оказалось, два года занимается танцами его дочь Асаль. Ей 10 лет.
Развитие идет в первую очередь благодаря тренерам. Одни пары прогрессируют, другие стараются не отставать. Конкуренция на пользу. При большей поддержке со стороны государства массовость нашего вида и результаты будут еще выше.Владлен Кравченко
«Динамичный, позитивный, красивый вид спорта, — сказал он ИА «24.kg». — Занимаемся в клубе «Алексис». Тренер у нас высшего класса. Наверное, лучший в республике. Успехи есть. Неделю назад, например, стали вторыми на турнире в Алматы. А сегодня в своем классе победили. Дай бог, со временем будем чемпионами Азии. Это как минимум!»
Как-то летел с чемпионата Азии по пауэрлифтингу и случайно познакомился с танцорами. Дочери тогда было всего пять лет. Так захотелось, чтобы она начала танцевать! И вот мечта сбылась.Рустам Мамбетов
— Дорогой вид спорта?
— Да. Но оно того стоит. Это такие вложения, когда сразу видишь результаты и пожинаешь плоды.
В категории «ювеналы, 1 + 2, 6 танцев» лучшими стали Денис Давыдов и Арина Стародубова. В категории «юниоры-1, 8 танцев» первенствовали Алишер Сейдалиев и Айбике Нурланова. В категории «юниоры-2, 8 танцев» победили Адилет Толомушев и Кристина Титунина.
В категории «молодежь, европейская программа» чемпионами КР стали Алибек Чолпонбаев и Алина Иванова. Наконец, в категории «молодежь, латиноамериканская программа» золотую медаль выиграли Александр Шефлер и Амина Надирова (все из клуба «Алексис»).