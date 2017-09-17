20:24
+16
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Спорт

Пятиборцы из Кыргызстана пробились в пятерку лучших на чемпионате Азии

Кыргызстанцы пробились в пятерку лучших на чемпионате Азии по современному пятиборью, продолжающемся в городе Готембе (Япония). Об этом сообщает официальный сайт международного союза данного вида спорта.

В личном зачете среди женщин за победу боролись 24 участницы из восьми стран, в том числе две кыргызстанки. Мария Штукина набрала 1060 очков и заняла 15-е место, а Алина Сингх (683) стала 24-й. Победила японка Рена Шимазу (1316 очков).

В смешанной эстафете участвовали команды из семи стран. Лучшим стал южнокорейский дуэт Cунвоо Ким - Джинхва Джунг (1406 очков). Кыргызстанцы Мария Штукина и Родион Хрипченко набрали 1284 очка и заняли пятое место.

Напомним, ранее в рамках ЧА завершились состязания среди мужчин. 
Ссылка:
просмотров: 425
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы участвуют в чемпионате Азии по пятиборью
Пятиборец из Кыргызстана выиграл две медали на турнире в Украине
Кыргызстанец выиграл «золото» на международном турнире по пятиборью
Пятиборцы из Кыргызстана завоевали восемь медалей на чемпионате Азии
Популярные новости
Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира&nbsp;&mdash; и&nbsp;можно в&nbsp;Жогорку Кенеш идти! Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира — и можно в Жогорку Кенеш идти!
Антонина Шевченко триумфально вернулась в&nbsp;смешанные единоборства Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Сборная Кыргызстана обновила рекорд по&nbsp;числу медалей, завоеванных на&nbsp;Азиаде Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде
Антонина Шевченко рассказала о&nbsp;подготовке к&nbsp;первому за&nbsp;12&nbsp;лет бою по&nbsp;ММА Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя