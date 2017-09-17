Пятиборцы из Кыргызстана пробились в пятерку лучших на чемпионате Азии

Кыргызстанцы пробились в пятерку лучших на чемпионате Азии по современному пятиборью, продолжающемся в городе Готембе (Япония). Об этом сообщает официальный сайт международного союза данного вида спорта.

В личном зачете среди женщин за победу боролись 24 участницы из восьми стран, в том числе две кыргызстанки. Мария Штукина набрала 1060 очков и заняла 15-е место, а Алина Сингх (683) стала 24-й. Победила японка Рена Шимазу (1316 очков).

В смешанной эстафете участвовали команды из семи стран. Лучшим стал южнокорейский дуэт Cунвоо Ким - Джинхва Джунг (1406 очков). Кыргызстанцы Мария Штукина и Родион Хрипченко набрали 1284 очка и заняли пятое место.

Напомним, ранее в рамках ЧА завершились состязания среди мужчин.