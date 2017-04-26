Кыргызстанцы выиграли 21 медаль на чемпионате Центральной Азии по карате-до шотокан. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, состязания прошли в городе Шымкенте (Казахстан) с участием более 600 спортсменов из четырех стран. От Кыргызстана выступили 80 человек. Они завоевали десять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Медали высшего достоинства выиграли Самарбек Долотбаев, Бекмурза уулу Арнас, Эльхан Жалилов, Абдибек Апсатаров, Асель Усекеева, Шаирбек уулу Даниэль и Атай Жакшылыков. Кроме того, сборная Кыргызстана победила в командном турнире.