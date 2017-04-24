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Спорт

В Бишкеке прошел международный турнир по настольному теннису

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» 21—23 апреля прошел второй тур международного клубного чемпионата имени Ю.Посевина. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, за победу боролись 18 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Удачно сыграли узбекистанцы: команда «Хван Ман Гым-1» заняла первое место, а «Хван Ман Гым-2» — третье. Между ними расположилась «Харки-Масанчи» (РК). «Победитель чемпионата определяется по итогам четырех туров. По сумме очков, набранных в первых двух турах, на первое место вышла команда «Харки-Масанчи», — отметил Алишер Якупбаев.

«В личном зачете среди девушек победила Айнур Абдурахимова («Хван Ман Гым-1»), среди юношей — Муслим Харки («Харки-Масанчи»)», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/sport/50297/
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