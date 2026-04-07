Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла команду Болгарии

Сборная Кыргызстана по хоккею накануне обыграла команду Болгарии на чемпионате мира во втором дивизионе (группа В). Об этом сообщает сайт stats.iihf.com.

Счет матча — 5:3.

Две шайбы забил Мамед Сейфулов, по одной — Дмитрий Попов, Александр Титов и Абдумалик Сапитов.

После первого тура наша команда возглавляет турнирную таблицу. Сегодня хоккеисты КР сыграют с Китайским Тайбэем.

Чемпионат мира проходит 6-12 апреля в Софии (Болгария) при участии шести сборных. Победитель получит путевку в группу А второго дивизиона.

Напомним, в 2025 году кыргызстанцы выиграли турнир команд третьего дивизиона (группа А), который проходил 21-27 апреля в Турции.
