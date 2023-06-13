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Спорт

Дмитрий Бивол заявил, что готов драться под флагом Кыргызстана

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) готов подраться с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) под флагом Кыргызстана. Заявление последовало после того, как глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бивол не будет драться за титул WBC, пока он представляет Россию, сообщает «Спорт-Экспресс».

из соцсетей
Фото из соцсетей

«Это не проблема. Если Боб Арум не будет продвигать этот поединок, то с кем подерется Бетербиев? Я вообще не вижу в этом проблемы, — сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов. — Я считаю, что это просто политика, которая не имеет ничего общего с поединком. У Дмитрия кыргызские корни. Он родился в Кыргызстане, у него есть кыргызский паспорт».

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что из-за российского гражданства Бивола его объединительный бой против Бетербиева не состоится.

Напомним, чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил награду «Боксер года» на юбилейном, сотом конгрессе Всемирной боксерской ассоциации в Орландо.

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет и начал тренироваться под руководством тренера Вячеслава Шарапова. Победитель первенства Кыргызстана среди юношей входил в состав юношеской сборной страны. В 15 лет переехал в Россию.
Ссылка: https://24.kg/sport/267903/
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