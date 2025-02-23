Дмитрий Бивол после реванша сфотографировался на фоне флага Кыргызстана

Абсолютный чемпион по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол после реванша сфотографировался на фоне флагов России и Кыргызстана. Снимок, на котором победитель также держит все пояса, опубликован на странице DAZN Boxing в соцсети Х.

Напомним, Дмитрий Бивол сегодня ночью в Эр-Рияде победил Артура Бетербиева решением большинства судей и завоевал титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.

У 34-летнего Бивола теперь 24 победы (12 — нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) и одно поражение в 22 боях на профессиональном ринге.

«Я очень счастлив, ждал этого последние годы. Спасибо всем за поддержку, моим тренерам, болельщикам, отцу. Спасибо всем, кто приехал поддержать меня. В этом бою мне было как будто проще. Надеюсь, я сделал достаточно. По сравнению с первым поединком я был лучше, легче и расслабленнее. Я очень хотел победить. Было тяжело держать Артура на дистанции, я уставал, как и он. Мне надо было наносить больше ударов.Третий бой? Я готов к любому вызову в будущем, но сейчас я хочу немного отдохнуть. У меня были травмы, надо подлечиться, так что мне нужен отдых», — сказал Дмитрий Бивол после боя.