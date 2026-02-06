12:09
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

Кыргызстан и Бахрейн обсуждают запуск прямых авиарейсов между странами

Кыргызстан и Бахрейн обсуждают запуск в ближайшее время прямых авиарейсов между странами. Этот вопрос стороны подняли на встрече посла КР в Саудовской Аравии и Бахрейне Улукбека Марипова с министром финансов и национальной экономики шейхом Салманом бин Халифа Аль-Халифой.

По данным МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов о развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами.

Читайте по теме
Кыргызстан и Бахрейн утвердили соглашение об авиасообщении

Улукбек Марипов подчеркнул важность скорейшего запуска кыргызско-бахрейнской межправительственной комиссии. Он предложил провести ее первое заседание в КР в 2026 году.

Посол отметил необходимость реализации взаимных визитов и расширения правовой базы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по укреплению экономического взаимодействия и продвижению двусторонней повестки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360874/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане установили цены на внутренние авиаперевозки. Они ниже рыночных
Чуйский камерный оркестр скрасил ожидавших рейс в аэропорту Оша живым концертом
Бишкек и Дели связал прямой авиарейс
Asman Airlines запускает прямые рейсы Алматы — Каракол
Кыргызстанец Рамазан Тянгубер завоевал золото на юношеских Азиатских играх
Казахстанский авиаперевозчик запускает прямой рейс по маршруту Астана — Бишкек
В Шереметьево отменены рейсы: пассажиры не могут вылететь в Бишкек
Кыргызстан и Бахрейн утвердили соглашение об авиасообщении
Казахстан и Узбекистан увеличивают количество регулярных авиарейсов
Самолет, вылетающий из Иркутска в Ош, чудом не столкнулся с вертолетом
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
12:03
После АТР Бишкек должен быть полностью газифицирован до 2030 года После АТР Бишкек должен быть полностью газифицирован до...
12:00
Холодный гараж и вера в Бога: как бездомный британец выживает зимой в Бишкеке
11:55
Бишкек снова задыхается: уровень грязного воздуха взлетел в три раза выше нормы
11:55
Подачу газа на ТЭЦ-2 должны начать в отопительный сезон 2027/2028 годов
11:51
Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе