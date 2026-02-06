Кыргызстан и Бахрейн обсуждают запуск прямых авиарейсов между странами

Кыргызстан и Бахрейн обсуждают запуск в ближайшее время прямых авиарейсов между странами. Этот вопрос стороны подняли на встрече посла КР в Саудовской Аравии и Бахрейне Улукбека Марипова с министром финансов и национальной экономики шейхом Салманом бин Халифа Аль-Халифой.

По данным МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов о развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами.

Читайте по теме Кыргызстан и Бахрейн утвердили соглашение об авиасообщении

Улукбек Марипов подчеркнул важность скорейшего запуска кыргызско-бахрейнской межправительственной комиссии. Он предложил провести ее первое заседание в КР в 2026 году.

Посол отметил необходимость реализации взаимных визитов и расширения правовой базы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по укреплению экономического взаимодействия и продвижению двусторонней повестки.